Diplomatas portugueses querem círculo eleitoral único em França

O embaixador de Portugal e os cônsules em França vão propor a Lisboa a criação de um caderno eleitoral único em França para permitir aos portugueses residentes neste país “votarem onde lhes der mais jeito”, defende Jorge Torres Pereira.

“Todos os nossos colegas estavam impressionados com o progresso que foi de termos as listas eleitorais completamente informatizadas ao ponto e, no documento que vamos produzir para Lisboa, vamos propor que haja um círculo único em que os membros da Comunidade portuguesa podem votar onde lhes desse jeito e não propriamente ficando com uma obrigação de irem a um sítio em particular”, disse o embaixador Torres Pereira ao LusoJornal.

As conclusões siaram da quarta edição da coordenação anual da rede diplomático-consular em França (CARDEF), desta vez em versão digital. Para além de Jorge Torres Pereira, participaram os cinco cônsules de Portugal em Paris, Estrasburgo, Lyon, Marselha e Bordéus, o vice-cônsul de Toulouse, a coordenadora do ensino, o diretor da AICEP em Paris, o diretor do Turismo de Portugal em França, o conselheiro cultural e a adida da Segurança Social, Além dos cônsules honorários em Lille, Tours, Clermont-Ferrand, Pau e Nice.

Leia mais em LusoJornal.