Diplomatas da América Latina descobrem Centro de Portugal

Uma delegação do IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, constituída por embaixadores e altos funcionários de embaixadas de países latino-americanos, está a realizar uma visita oficial à região Centro de Portugal, para contactos diplomáticos com dirigentes, da área do Turismo e não só.



Hoje, a delegação, composta por elementos de Brasil, Argentina, Panamá, Cuba, Peru, Colômbia e República Dominicana, entre outros, teve oportunidade de conhecer alguns espaços emblemáticos da cidade de Aveiro. Acompanhada por José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, a comitiva visitou os Paços do Concelho, a Confeitaria Peixinho e o Museu de Aveiro, onde admirou a XV Bienal Internacional de Cerâmica de Aveiro. Depois, os diplomatas almoçaram com José Ribau Esteves e Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal.



À tarde, a delegação assistiu ao primeiro dia do 46.º Congresso da APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.



Na véspera, os representantes do IPDAL deslocaram-se à Associação Industrial do Distrito de Aveiro, onde participaram num Fórum Empresarial Regional, e ao Hotel Montebelo Vista Alegre, onde teve lugar um Jantar Diplomático, que contou também com a presença de Pedro Machado.



O IPDAL é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que tem como objetivo fortalecer as relações entre Portugal e a América Latina e Caraíbas, nomeadamente através da diplomacia económica. Presidido por Paulo Neves, o IPDAL atribui grande importância ao setor Institucional, promovendo as Embaixadas da América Latina e das Caraíbas junto das mais variadas organizações e personalidades portuguesas.



“Este encontro com diplomatas de países da América Latina e das Caraíbas insere-se na estratégia de promoção internacional do Centro de Portugal. Num cenário pós-covid, queremos atrair à região visitantes de origens cada vez mais diversificadas. A América do Sul e América Central são já mercados importantes e que podem vir a sê-lo ainda mais num futuro próximo”, sublinhou Pedro Machado.



“Da mesma forma, a realização do Congresso da APAVT em Aveiro, cidade que é a sede da Turismo Centro de Portugal, reveste-se também de grande significado. Ao escolherem Aveiro, as agências de viagens mostram saber que este é um território fundamental para o futuro da atividade turística no nosso país”, acrescentou.

#portugalpositivo