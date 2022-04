Diplomata europeu do ano no Reino Unido é português

João Vale de Almeida foi nomeado representante da União Europeia em Londres a partir de 2020. Depois da altura difícil do pós-Brexit, foi destacado pelo corpo diplomático no Reino Unido.

A distinção foi entregue pela revista The Diplomat, que João Vale de Almeida partilhou assim que a recebeu. “A diplomacia é um trabalho de equipa e a equipa da União Europeia é a melhor de Londres. Eu sou apenas o capitão”, refere o vencedor, como avança o contacto, ao partilhar com os embaixadores dos restantes estados-membros da UE.

A fixação de João Vale de Almeida no Reino Unido não foi fácil por tensões entre a nação de saída e a união económica continental. O Reino Unido afirmara que não faria sentido uma delegação da UE, por não ser a representação de nenhuma nação. A União respondeu cortando o acesso do embaixador britânico junto das instituições europeias em Bruxelas. A tensão foi depois resolvida num encontro do G7.

O diplomata foi chefe de gabinete de Durão Barroso aquando a presidência da Comissão Europeia do antigo primeiro-ministro. Foi também embaixador da UE em Washington entre 2010 e 2014.

