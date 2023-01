Diogo Gonçalves muda-se para Copenhaga

O futebolista português Diogo Gonçalves transferiu-se do Benfica para o Copenhaga, anunciaram os dois clubes, tendo assinado um contrato de quatro anos com os dinamarqueses.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Copenhaga, da Dinamarca, para a cedência, a título definitivo, do futebolista Diogo Gonçalves”, lê-se no site das ‘águias’.

No Benfica desde 2008/09, Diogo Gonçalves, de 25 anos, estreou-se em 2017/18 pela equipa principal e, nas duas temporadas seguintes, esteve emprestado a Nottingham Forest e Famalicão, respetivamente.

O extremo regressou à Luz em 2020/21 e despede-se do Benfica com 98 encontros pela equipa principal, na qual apontou três golos.

Em declarações ao site do Copenhaga, o português disse que “era tempo de ter um novo desafio”.