Dinossauros em tamanho real para ver na Lourinhã

A Câmara da Lourinhã está a instalar modelos de dinossauros à escala real em diversos locais públicos da vila com o objetivo de criar até ao final do ano uma rota pedestre, atrair turistas e dinamizar a economia local.

Dos 13 dinossauros que vão integrar a rota, cerca de metade já foram instalados desde dezembro em diversas ruas e praças desta vila do distrito de Lisboa, para aí ficarem expostos de forma permanente.

Na Rota dos Dinossauros, a criar até ao final do ano, destacam-se os carnívoros ‘T-Rex Tyranosaurus’, com 13 metros de comprimentos e 4,20 metros de altura, e ‘Lourinhanosaurus’, com 9,70 metros de comprimento e três metros de altura, e ainda os gigantes herbívoros ‘Apatosaurus’, com 12 metros de comprimento, e o ‘Diplodocus’, com 23,20 metros de extensão, informou o município.

A estes juntam-se o ‘Iguanodon’, o ‘Pterodactylus’, o ‘Triceratops’, o ‘Stegosaurus’, o ‘Centrosaurus’, o ‘Dilophosaurus’, o ‘Ankylosaurus’, o ‘Pleisiosaurus’ e o ‘Allosaurus’.

Com a rota, a autarquia pretende dar a conhecer o património local, dinamizar a economia local e promover a caminhada, em detrimento da utilização do automóvel.

O projeto vai ao encontro da qualificação e valorização da Lourinhã enquanto destino turístico.

A Rota dos Dinossauros, um percurso pedestre a ser criado até ao final do ano, representa um investimento de cerca de 900 mil euros com a aquisição dos modelos de dinossauro e com obras de adaptação dos espaços públicos para a sua instalação.

Nas últimas décadas, os paleontólogos do Museu Lourinhã, descobriram fósseis de dinossauros, que colocaram o concelho na rota mundial da paleontologia.

Em 2018, foi inaugurado o Parque dos Dinossauros, um investimento de 3,5 milhões de euros, considerado um dos maiores parques temáticos de dinossauros da Europa, onde os visitantes podem ver os achados paleontológicos do concelho e, num jardim ao ar livre, 30 modelos de dinossauros à escala real.

A Rota dos Dinossauros integra o projeto de requalificação urbana previsto para a vila, um investimento de 2,5 milhões de euros, financiados em 85% por fundos comunitários.