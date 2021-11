Dinamarqueses querem perceber o multilinguismo do Luxemburgo

Um grupo de jovens estudantes da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, lançou um pequeno questionário sobre questões linguísticas no Luxemburgo.

Este questionário faz parte de um projeto daquela universidade que visa compreender como os residentes do grão-ducado se adaptam às diversas línguas faladas no Luxemburgo e que línguas praticam no dia-a-dia.

É um questionário anónimo e não recolhe qualquer informação pessoal que pode preencher aqui.