Dinamarca e Albânia no Euro2024

A Albânia, com um empate a um na Moldova, e a Dinamarca, com um triunfo caseiro por 2-1 sobre a Eslovénia, garantiram esta sexta o apuramento para o Europeu de futebol de 2024, aumentando para 13 os finalistas.

Os albaneses repetem a presença inédita de 2016, enquanto os dinamarqueses são ‘clientes’ habituais das fases finais, pois vão para a 10.ª, contando já um título, conquistado de forma inusitada em 1992, e mais três presenças nas ‘meias’, em 1964, 1984 e 2020.

A Eslovénia, que também se qualificaria vencendo, está em boa posição para rumar ao Europeu, pela segunda vez, depois de 2000, pois só precisa de pontuar na segunda-feira na receção ao Cazaquistão, que hoje bateu em casa São Marino por 3-1.

Uma igualdade também é o que a Itália necessita em Leverkusen, no mesmo dia, face à Ucrânia, depois do triunfo por 5-2 na receção à Macedónia do Norte, num Grupo C que já tinha qualificado a Inglaterra, hoje vencedora por 2-0 na receção a Malta.

Por seu lado, a República Checa também ficou a apenas um ponto, na receção de segunda-feira à Moldova, ao empatar 1-1 na Polónia, que já não se pode qualificar diretamente, numa fase de apuramento comprometida na curta ‘era’ Fernando Santos.

No Grupo E, a Albânia ainda não garantiu o primeiro lugar, mas já conseguiu o mais importante, o apuramento: só precisava de pontuar em Chisinau e conseguiu-o, ainda que sofrendo no final, depois de Vladislav Baboglo ‘anular’, aos 87 minutos, o tento inaugural de Sokol Çikalleshi, aos 25, de penálti.

A Albânia conta 14 pontos, contra 12 da República Checa, que resgatou um ponto em Varsóvia com um golo do ‘capitão’ Tomas Soucek, aos 49 minutos, depois de Jakub Piotrowski dar vantagem aos anfitriões, aos 38.

A Polónia fechou o agrupamento com 11 pontos e já não se pode qualificar, ao contrário da Moldova, que tem 10 e estará na fase final, em estreia, se vencer na segunda-feira em Olomouc.

Por seu lado, a Dinamarca assegurou o apuramento e o triunfo no Grupo H, ao vencer em casa a Eslovénia por 2-1, graças a um tento de Thomas Delaney, aos 54 minutos. Joakim Maehle tinha adiantado os locais, aos 26, mas Erik Janza empatou, aos 30.

Os nórdicos ficaram com mais três pontos do que os eslovenos, que ainda são segundos, um ponto à frente do Cazaquistão, que se manteve na corrida, ao bater em casa São Marino por 3-1, com dois golos de Islam Chesnokov (19 e 51 minutos) e um penálti de Abat Aimbetov (90+2), depois de Simone Franciosi reduzir (60).

A Finlândia, que rumará aos ‘play-offs’, é quarta, com 15 pontos, depois de golear em casa a Irlanda do Norte por 4-0, com tentos de Joel Pohjanpalo (42, de grande penalidade), Daniel Hakans (48), Teemu Pukki (74) e Robin Lod (88).

Quanto ao Grupo C, a campeã em título Itália conseguiu uma ‘obrigatória’ vitória na receção à Macedónia do Norte – a equipa que a tinha afastado inacreditavelmente do Mundial2022, no ‘play-off’, para ‘sorte’ lusa -, ainda que com alguns ‘fantasmas’, depois de os forasteiros reduzirem de 3-0 para 3-2.

Matteo Darmian (17 minutos), Federico Chiesa (41 e 45+2), já depois de um penálti falhado por Jorginho (40), Giacomo Raspadori (81) e Stephan El Shaarawy (90+3) faturaram para os transalpinos e Jani Atanasov (52 e 74) para os macedónios.

No outro jogo do agrupamento, num jogo arbitrado em Wembley pelo português Luís Godinho, a Inglaterra superou Malta por 2-0, com um autogolo de Enrico Pepe, aos oito minutos, e um tento de Harry Kane, aos 75 – pela seleção e o clube, o Bayern Munique, marcou pelo oitavo jogo consecutivo, num total de 15 tentos.