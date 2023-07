Digitalização do ensino português no estrangeiro está a 76%

A digitalização do Ensino Português no Estrangeiro (EPE) está com uma taxa de execução de 76%, tendo sido entregues 8.413 equipamentos a alunos e 352 a docentes, anunciaram os responsáveis do instituto Camões.

Paula Loureiro e Rui Vaz, do instituto Camões, que tutela este ensino, fizeram um balanço da primeira fase de implementação do projeto Digitalização EPE durante o oitavo encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE), este ano dedicado precisamente ao tema da digitalização.

Os dados apresentados indicam que a Suíça foi o país com mais alunos que receberam equipamentos (4.121), por ser um dos países com mais portugueses e lusodescendentes.

O projeto visa a criação de conteúdos e acesso a plataformas digitais e tem um investimento na ordem dos 17 milhões de euros.

Na cerimónia de abertura do encontro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, reiterou a aposta do Governo no EPE, considerando a digitalização “um novo patamar” desse investimento.

“Queremos promover a ampla divulgação de recursos digitais em língua portuguesa”, disse, recordando que “os professores e professoras são o braço armado deste esforço de dinamização da língua portuguesa”, observou.

A digitalização do EPE deverá resultar na entrega de 22.747 equipamentos a alunos e 450 a docentes.