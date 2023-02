Dificuldade em dormir? Saiba como melhorar as suas noites de sono

Não há nada melhor do que uma boa noite de sono. Dormir bem, além de ser agradável e ajudar-nos a recarregar para o novo dia, também é importante para manter a nossa saúde e bem-estar, sendo vital para uma boa qualidade de vida.

Isto porque as noites bem dormidas, além de recarregar as nossas energias, contribuem para o bom funcionamento da mente e para manter o sistema imunológico saudável.

No entanto, as rotinas agitadas e o stress da vida quotidiana têm afetado cada vez mais as noites de sono de milhões de pessoas.

De acordo com um estudo da DECO Proteste, o número de portugueses com problemas relacionados ao sono duplicou após a pandemia, sendo a insónia o principal.

Portanto, há um número crescente de pessoas à procura de alternativas para poder relaxar e descansar toda a noite. Neste post, trazemos-lhe cinco dicas para melhorar as suas noites de sono.

1. Apagar as luzes

Na hora de dormir, é importante diminuir a luz do ambiente. Isto porque o escuro antes de dormir ajuda o corpo a relaxar, graças à diminuição dos níveis de cortisol, hormona responsável por nos manter acordados e atentos. Além disso, a baixa luz ajuda na produção de melatonina, a hormona indutora do sono.

2. Beba chás para dormir

Nos últimos anos, a procura de chás para dormir tem crescido consideravelmente. Há várias ervas que ajudam no combate aos distúrbios do sono. Entre eles estão a flor de maracujá, lavanda, camomila, lemongrass e erva de limão, que contêm propriedades calmantes, ajudando a reduzir os níveis de stress e relaxando o corpo e a mente na hora de dormir.

Mas lembre-se: evite tomar chá e qualquer outra bebida pouco antes de dormir, para evitar que você queira ir à casa de banho à noite. Estabeleça um prazo para o consumo de bebidas, incluindo café, que deve ser consumido horas antes de dormir, dando ao corpo tempo suficiente para processar a cafeína e não deixá-la afetar o sono.

3. Exercício durante o dia

A prática de atividades físicas é essencial para a saúde tanto do corpo como da mente, e é também importante para a regulação do sono. Durante o exercício, o corpo liberta altas quantidades de endorfinas, a hormona responsável pela diminuição dos níveis de stress, o que nos ajuda a relaxar.

Sem mencionar que o movimento da musculatura ajuda a gastar energia, aumentando o cansaço e facilitando o resto do corpo durante o sono.

No entanto, é importante evitar fazer exercício por volta da hora de dormir.

4. Escolha um bom colchão

Sabias que passámos cerca de um terço das nossas vidas a dormir? Para garantir o descanso total, é essencial escolher um bom colchão para ter uma noite de sono de qualidade.

Colchões velhos ou de má qualidade podem causar vários problemas de sono, dores de cabeça e coluna vertebral, bem como stress, graças ao desconforto na hora de dormir, prevenindo o resto correto do corpo e da mente.

Desta forma, é essencial optar por um colchão de qualidade adaptado ao peso, tamanho e preferências de quem o utilizará. Também é importante comprar uma boa cama que seja compatível com o colchão, e vice-versa. Atualmente, existem vários modelos de cama box e de solteiro que podem contribuir para melhorar as suas noites de sono.

5. Evite distrações antes de dormir

Finalmente, para ter uma boa noite de sono, é necessário evitar qualquer tipo de estimulação ou distração na hora de dormir. Evite tocar no telemóvel e ver televisão minutos antes de dormir.