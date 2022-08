Differdange avança na Champions League

O FC Differdange 03 garantiu o primeiro lugar do grupo na fase preliminar da Liga dos Campeões. A equipa venceu este sábado o Tirana por quatro bolas a três.

Está passada a primeira fase da liga milionária no futsal. O FC Differdange 03, que conta com vários jogadores e técnicos portugueses, apurou-se para a fase que se joga no fim de outubro.

O “Dif” venceu os três jogos do grupo. Frente ao Tirana, da Albânia; ao APOEL, do Chipre; e ao Belfast, da Irlanda do Norte, os luxemburgueses conquistaram nove pontos e marcaram 24 golos.

Na “main round”, marcada para entre 25 e 30 de outubro, os jogadores do Grão-Ducado voltam a entrar em campo na Europa. Os três jogos serão na Macedónia do Norte, frente ao campeão do país, da Eslováquia e da República Checa.

