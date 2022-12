Diego, um belgo-português de sete anos que quer ser famoso

Tem sete anos mas já sabe que quer ser modelo ou então YouTuber. Em suma, Diego quer ser famoso e o primeiro passo foi concorrer a Top Model Belgium na categoria de “miúdos”.

Os pais Renata e Luís Carlos apoiam o seu rebento incondicionalmente. Naturais de de Lamego e Paredes, respetivamente, são verdadeiros pais babados quando falam do Diego.

“É super inteligente na escola”, disse a mãe Renata ao BOM DIA quando a entrevistámos sobre a presença do miúdo no concurso. “Ele está na escola francófona, apesar de vivermos em Herne, na região flamenga”, explicou, acrescentando que Diego é um dos melhores da segunda classe.

Os pais descobriram um dia o concurso Top Model Belgium no Facebook e conversaram com Diego sobre o assunto. Enviada a candidatura, o pequeno português passou à final e no dia 14 de janeiro ficaremos a saber se fica entre os vencedores.

Todos podemos dar uma ajuda votando nele aqui.