Diego Moreira: o português nascido na Bélgica muda-se para Londres

O extremo Diego Moreira, que terminou contrato com o Benfica, foi oficializado como reforço do Chelsea, sem que o clube da Liga inglesa de futebol tenha revelado a duração do vínculo assinado com o internacional sub-21 português.

Em comunicado divulgado no site oficial, os ‘blues’ deram apenas conta da contratação do avançado ao Benfica e recordando o percurso do jogador, de 18 anos, que representava o Benfica desde 2020, depois de passagens pelas camadas jovens de Standard Liège e Lierse, ambos da Bélgica, onde nasceu.

Diego Moreira, filho do antigo futebolista Almani Moreira, chegou a fazer a pré-época com o plantel principal dos ‘encarnados’ há um ano, mas acabou por não se estabelecer na equipa às ordens de Roger Schmidt.

Nos três anos em que representou o Benfica, somou alguns minutos pela equipa principal em duas partidas, na última jornada da I Liga 2021/22, com o Paços de Ferreira, e frente ao Midtjylland, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da temporada transata.

Neste periodo, atuou sobretudo pelos juniores e pelas equipas B e de sub-23, tendo ajudado os ‘encarnados’ a conquistar a UEFA Youth League em 2021/22 e a Taça Intercontinental de sub-19 em 2022.

No Chelsea, Diego Moreira, que se encontra atualmente ao serviço da seleção portuguesa no Europeu de sub-21, vai reencontrar o ex-médio das ‘águias’ Enzo Fernández, num plantel que esta temporada será comandado por Mauricio Pochettino.