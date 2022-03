Dias, Sanches e Semedo desfalcam seleção

O selecionador português Fernando Santos anuncia na quinta-feira os eleitos para o ‘play-off’ de apuramento para o Mundial2022, numa lista na qual não deverão constar Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo.

Em 04 de março, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou uma paragem de “quatro a seis semanas” para Rúben Dias, e o do Wolverhampton, Bruno Lage, avançou que Nélson Semedo ficaria de fora “pelo menos um mês”, enquanto, no sábado, o Lille avançou uma paragem de “três semanas” para Renato Sanches.

Caso se confirmem estas ausências, Fernando Santos tem, para o embate com a Turquia, em 24 de março, quatro baixas em relação à lista inicial de 26 convocados para os jogos de novembro de 2021 com Irlanda e Sérvia, que condenou Portugal ao ‘play-off’, pois João Cancelo está castigado, tal como Renato Sanches.

No que respeita à lista – que contemplará a eventualidade de um segundo jogo, que Portugal só disputará, novamente no Dragão, em 29 de março, com Itália ou a Macedónia do Norte, se vencer os turcos -, Cancelo é, porém, presença certa.

Caso opte por manter 26 jogadores, Santos terá de fazer regressar três, nomeadamente Domingos Duarte ou Gonçalo Inácio (em vez de Rúben Dias), Ricardo Pereira ou Cédric (Nélson Semedo) e Otávio ou Sérgio Oliveira (Renato Sanches).

Destes jogadores, até podem voltar mais do que três, uma vez que é provável a saída, por opção, entre os 26 originais de novembro, de João Mário, que perdeu a titularidade no Benfica.

De volta, deverá estar também Raphaël Guerreiro, que tem sido habitual titular no Borussia Dortmund, enquanto Gonçalo Guedes é igualmente presença provável, ele que, em novembro, foi segunda escolha, face às baixas de João Mário e Rafa.

Nos eleitos, não deverão estar Pedro Gonçalves, que tem estado lesionado, Trincão, pouco utilizado no Wolverhampton, bem com três jovens que se têm destacado no FC Porto e estarão à ‘porta’, o lateral João Mário e os médios Vítor Ferreira e Fábio Vieira.

Assim, a lista deverá incluir três guarda-redes, sendo que Rui Patrício é certo e Anthony Lopes e Diogo Costa também devem repetir novembro, com José Sá à espreita.

Na defesa, Diogo Dalot, João Cancelo, Pepe, José Fonte, Nuno Mendes e o polivalente Danilo Pereira deverão manter-se, com a companhia de Cédric (ou Ricardo Pereira), Gonçalo Inácio (ou Domingos Duarte) e Raphaël Guerreiro.

Para o meio-campo, Palhinha, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, William Carvalho e Bruno Fernandes serão, certamente, citados por Fernando Santos, que oscilará entre Sérgio Oliveira e Otávio para substituir Renato Sanches.

Cristiano Ronaldo, do ‘alto’ dos seus 115 golos em 184 internacionalizações ‘AA’, voltará a ‘capitanear’ Portugal, que, para o ataque, também terá André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota e João Félix, com Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Rafa a poderem ter de lutar por dois lugares.

O selecionador luso, Fernando Santos, anuncia os convocados às 12:30 de quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.

O encontro com a Turquia realiza-se em 24 de março, pelas 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, que, em caso de triunfo luso, será também palco da final do ‘play-off’, face a Itália ou Macedónia do Norte, em 29 de março, também às 19:45.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial de 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no Século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no campeonato do Mundo de 1998, disputado em França.