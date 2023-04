Dias no “onze” mais valioso dos quartos da Champions

Rúben Dias foi esta semana “convocado” pelo site especializado em transferências futebolísticas Transfermarkt para o “onze” mais valioso composto pelos atletas que ainda se encontram a disputar a Liga dos Campeões.

O atleta português viu o seu nome inscrito ao lado de craques como Curtois (60 milhões), Davies e James (70 milhões), de Ligt (75 milhões), Valverde e Osimhen (100 milhões), Musiala e Foden (110 milhões), Vinícius Júnior (120 milhões) e Haaland (170 milhões).

Rúben Dias deu os primeiros passos no Estrela da Amadora mas rapidamente surgiu no radar do Benfica, clube que o “recrutou” e o formou entre 2008 e 2017. Na temporada 2017/18, Dias assumiu-se como titular indiscutível dos encarnados e não mais perdeu o lugar. Em 2020/21 rumou ao Manchester City, clube pelo qual já disputou 122 partidas.

Pela seleção portuguesa, o central nascido na Amadora já conta com 46 internacionalizações.

A nível de palmarés, Rúben Dias venceu uma Liga Portuguesa, uma Supertaça Cândido de Oliveira, duas Ligas Inglesas, uma Taça da Liga Inglesa e uma Liga das Nações.