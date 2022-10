Dias alimenta sonho de vencer o Mundial

A um mês do arranque do Mundial, Rúben Dias assumiu, em entrevista à reputada revista norte-americana Forbes, o desejo de vencer a competição. “É provavelmente o [troféu] mais especial para levantar. Sonhei com isso. Mas tento não pensar muito no assunto. Tento pensar mais sobre o que terá de acontecer para que isso aconteça. Temos uma equipa muito boa, temos jogadores muito bons. Mas trata-se de como esses jogadores podem trabalhar em conjunto”.

O jogador de 25 anos tem associado a si um perfil de líder, não fosse um dos capitães de equipa dos cityzens. “Acredito que as pessoas certas para liderar, nascem com isso. Nunca tentei outra coisa que não seja ser quem sou”, disse à revista norte-americana, antes de revelar que a forma como tenta ajudar na organização dos colegas de equipa em campo, nem sempre foi bem vista. “Quando cheguei à primeira equipa do Benfica, eles não gostaram muito porque eu era muito jovem”. Contudo, as opiniões mudaram depois de três épocas de alto nível na equipa principal. Sobretudo dos capitães de equipa na altura, Luisão e André Almeida, que se mostraram orgulhosos por ver Rúben Dias dar seguimento à carreira no Man. City. “Foi especial ouvir isso da parte deles. Quando me juntei à primeira equipa, a reação deles foi um pouco: ‘o que é que este tipo está a fazer? Mas no final, reconheceram que eu era assim”.

Contudo, para chegar à equipa principal Rúben Dias teve de passar por todos os escalões de formação do Benfica. E quando se mudou do C.F. Estrela da Amadora para o centro de treinos do Seixal, contou com o apoio constante de uma pessoa por quem tem grande carinho: o avô Joaquim Dias. “Tive a sorte de ter um avô muito dedicado. Por vezes, o meu pai levava-me, mas sobretudo era o meu avô que fazia todo o trabalho mais difícil. O meu avô era uma pessoa muito humilde, mas mesmo assim, dispensar aquele tempo todo da sua vida para cuidar de mim e ajudar-me todos os dias, foi algo muito especial para mim. Acho que levava alguns jogos com ele, como o Sudoku e assim. Penso que a oportunidade de lá estar e viver o sonho comigo foi também algo que fez muito sentido para ele”, referiu o internacional português ao recordar a forma como o avô viveu a estreia de Rúben na equipa principal do Benfica. “Ele era a pessoa que provavelmente estava mais feliz. Por vezes, hoje, quando vai para o hospital, veste a minha camisola. Ele está muito orgulhoso do que eu consegui. Quando penso [no que ele fez por mim], penso que um dia serei um avô, se tudo correr bem. E para mim, tomar essa atitude com o meu neto, significa muito. É algo que mesmo agora, eu sinto quanto amor ele tinha por mim por fazê-lo”.

Curiosamente, no C.F. Estrela da Amadora, onde começou, Rúben Dias era avançado, mas no primeiro jogo tudo mudou. “A minha equipa estava a sofrer um pouco e eu acabei por correr por todo o lado. Estava a tentar falar com todos, a tentar organizá-los e fazer com que todos corressem juntos. Então, a dada altura, o treinador disse: ‘Rúben, vai lá para trás e vamos continuar assim’. E desde então, nunca mais saí”.

Além do futebol, outra vertente a que Rúben Dias se dedica é a área financeira. O defesa do Man. City conta com dois consultores que o ajudam a gerir as economias e os investimentos e a planear o futuro. Por isso, mostra interesse no ramo imobiliário e mercados financeiros. “Sempre fui muito consciente de que, embora esteja tudo a correr muito bem e agora tenha um mundo de possibilidades, com as decisões erradas, tudo se pode perder. E pode acontecer depressa”, assumindo ainda uma atenção pessoal à sustentabilidade e ao meio-ambiente. “O planeta precisa de pessoas que queiram tomar conta dele. E, obviamente, esse é um dos meus objetivos. Sou uma pessoa que tem uma certa visibilidade e quero tentar usá-la da melhor maneira possível. Não se trata apenas de garantir o meu futuro. Trata-se também de garantir que chego a um certo nível em que também serei capaz de me dedicar a este tipo de causas”.