Diário de um caloiro preguiçoso – Parte 1

Escrevo no dia 18 de setembro e amanhã vou ter a minha primeira aula universitária.

Durante esta semana tivemos várias atividades para conhecermos os espaços da universidade e as cadeiras do meu curso (Direito), ou seja, uma semana de apresentação. Cadeiras… quando ouvi a primeira vez falar em cadeiras pensei que era uma piada da praxe ou assim, visto que, estava habituado a ouvir a palavra disciplinas.

Sendo assim, durante esta semana de apresentação o que mais ouvi foi: “Têm de estudar no mínimo 4 horas por dia”. Comecei a repensar seriamente a minha vinda para este curso. Na escola não me conseguia concentrar 30 minutos seguidos a estudar sem pensar na morte da bezerra, ou o que é que ia combinar com os tropas durante a tarde. Bem, parece que a vida boa acabou…

Após uma pequena conversa com a associação de estudantes percebi que a vida universitária não era bem assim. Os nossos pais e professoras passam talvez uma imagem demasiado profissional.

Em primeiro lugar disseram-me que sim, é preciso estudar muito, MAS (com maiúsculas porque foi o melhor mas que ouvi na vida) existe sempre tempo para estar com os amigos, namorada e ir às noites universitárias, desde que consigamos organizar o nosso tempo. Bem, acho que vou ter mesmo de organizar o meu tempo porque não quero perder as noites mágicas no Via Rápida.

À parte das saídas e da vida boa, a universidade atormenta-me seriamente, se calhar pelas histórias que os meus pais e professores da escola me contavam: Os professoras na universidade não dão a papinha toda. Se não passares a uma cadeira tens de repetir os exames. Vais ter imensos livros para estudar, carradas de fichas para marrar… eu na altura só pensava, estou-me a cagar!

Agora que amanhã vou ter a minha primeira aula já não penso bem assim, estou bastante nervoso e preocupado para o que vem aí… seja o que Deus quiser.

Afonso Reis