Dia Nacional do Psicólogo: para que serve e como pode ajudar?

No dia 4 de Setembro de 2022 é assinalado em Portugal o Dia Nacional do Psicólogo, por iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aprovado em 2018 pela Assembleia da República Portuguesa.

Este dia traz à consciência o reconhecimento e a valorização da profissão e do contributo social do Psicólogo. Opiniões e exemplos, por muito inspiradores que sejam, não são, nem orientações sustentadas cientificamente, nem modelos de intervenção adequados. Desta forma, sem informação válida, infelizmente, perante as vulnerabilidades, vemos a população “comprar gato por lebre” com demasiada facilidade na área do comportamento e desenvolvimento social por falta de conhecimento e informação. Daí que informar é dar poder às pessoas para que possam fazer melhores escolhas para as suas necessidades de vida e saúde mental.

A sociedade, em Portugal e no mundo em geral, enfrenta realidades e percepções com impacto real e perceptivo nunca antes visto, graças ao mundo globalizado e tecnológico que vivemos.

A sociedade portuguesa e a sua população enfrenta desafios que são também os desafios com que os psicólogos estão preparados para responder, graças aos avanços científicos na área do comportamento, pois a Psicologia tem um papel cada vez mais fundamental na área da saúde, nas empresas e organizações, educação, alterações climáticas, prevenção e redução da pobreza, para além da inclusão com a luta pela igualdade de oportunidades.

Um psicólogo é um profissional de saúde, que usa a ciência para ajudar uma pessoa que enfrenta eventos de vida que causam dor e sofrimento, que interferem com os seus objectivos e alteram o rumo dos seus objectivos. Quando as transições, conflitos, lutos, perdas e momentos de défice nos “batem à porta”, é preciso desenvolver competências para enfrentar o que é inevitável na vida, para que consigamos desenvolver melhor adaptação e manter a funcionalidade, do que facilitar a rigidez que nos prende e vitimiza. Um psicólogo é sempre alguém disponível para ajudar a prevenir e intervir nos problemas, mas também um “treinador” de hábitos de vida saudável. É um especialista que faz e desenvolve o seu trabalho com base em ciência, e não com base na sua experiência de vida ou opinião pessoal.

Por exemplo, nas empresas e organizações, muitos ainda não sabem, mas um psicólogo pode ajudar a construir equipas mais saudáveis, com uma cultura organizacional mais adequada à produtividade, promovendo as respectivas mudanças, depois de um diagnóstico e intervenção pela consultoria comportamental ou coaching psicológico (quer a líderes, gestores e trabalhadores).

Na educação e nas escolas, um psicólogo pode ajudar a prevenir e intervir em problemas de desistência escolar, bullying, dificuldades de aprendizagem, hiperactividade com défice de atenção, orientação vocacional, entre outras necessidades que se verificam nos estudantes, pais e professores.

Quanto às alterações climáticas, um psicólogo preocupa-se em contribuir para alteração de comportamentos individuais com impacto ambiental, sempre mantendo a necessária adaptação e flexibilidade, para reduzir a ecoansiedade e a toxicidade dos radicalismos rígidos que, muitas vezes, assolam as Pessoas por influências exageradas ou enviesadas.

No âmbito da prevenção e redução da pobreza, o psicólogo procura intervir, quer nos indivíduos, quer nas organizações, potenciando o seu sentido de responsabilidade individual e colectiva, para melhorar o acesso à educação e saúde, promovendo a igualdade de oportunidades (e nunca de resultados).

De uma forma geral, como se vê, o Psicólogo é um profissional que está disponível para ajudar as Pessoas, dentro da sociedade, para que mantenhamos uma estrutura pró-social, funcional e flexível, por forma a que a saúde mental se mantenha saudável e nos permita comunicar todos uns com os outros, apesar das nossas diferenças.

Viva o dia 4 de Setembro de 2022 pelo que traz à consciência da importância social e contributo do Psicólogo!

