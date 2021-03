Dia Mundial da Poesia

Há um misto de beleza, alegria, amor, elogio, sensação nos versos que são uma das formas mais antigas de expressão artística. A poesia assume muitas formas. Certo dicionário define a poesia como “a arte da composição rítmica, escrita ou falada, é capaz de nos emocionar pela beleza, criatividade, ou nobreza de sua mensagem”.

A poesia tradicionalmente aborda os temas mais cruciais de nossa vida, relaciona-mentos com outros, amor e extase com o sentido da vida. A poesia conta grandes feitos reais e imaginários, por exemplo, a Homero se atribui dois poemas épicos que eram recitados a cada quatro anos em Atenas durante o período clássico.

A saber a Ilídia e a Odisseia. Os poemas homéricos falavam de heróis e deuses guerreirros que eram parecidos a homens.

Quanto ao estilo varia muito, assume muitas formas, alguns poemas rimam, outros não. Por exemplo o poema hacai japonês não depende de rima. Tradicionalmente a poesia é conhecida por transmitir uma mensagem profunda em poucas palavras.

Um belo poema quase sempre revela profundeza de raciocínio. É mais do que algumas belas palavras, e isto se explica porque há poemas que são inesquecíveis! A língua da poesia é condensada, o segredo está em transmitir ums bela história em poucas palavras!

A poesia é uma arte como a música ou a pintura, na poesia a sensibilidade ou a arte está em pintar as palavras para que elas tenham grande impacto np leitor! Há ainda dois aspectos fundamentais na poesia: são o ritmo e a métrica. O ritmo é como as batidas do coração. A métrica é o arranjo do ritmo e pode variar de poema para poema.

A poesia é a ciencia das palavras. É criatividade, franqueza e nobreza, poesia é uma odisseia pintada, mas uma mensagem literária com certeza.

A poesia hebraica, suas linhas são breves, a linguagem na (poesia hebraica) é concentrada na ênfase às palavras importantes, no entanto o poeta hebreu ajuda-nos a ver, a ouvir, a sentir, as sensações físicas, são frescas e vivas…o poeta quando escrevia, pensava em quadros tirados do âmbito da vida diária.

A Poesia facilita a memorização

Devido às caracteristicas inerentes, a poesia, com frequência, muitas vezes é de fácil memorização. Por exemplo conforme já citado, a Iliada e a Odisseia, eram recitadas de cor em festividades gregas. Resumindo gostaria de escrever poemas?

Se sabe pouco, ou raramente lê alguns versos, convêm primeiro lêr diversos gêneros de poesia. Isso o irá familiarizar com os príncipios da composição dos versos. O melhor é começar já, vá buscar papel e lápis e comece, com o tempo poderá escrever seus pensamentos em verso para sua família e amigos, os seus poemas não precisam ser muito longos, nem excepcionais, escreva o que lhe vai no coração, e verá que lhe trará prazer e satisfação, como também alegrará aqueles que lerem os seus poemas.

Você não precisa ser um génio literário para escrever, a receita e juntar a inspiração com o desejo, também um pouco de esforço e persistência, o resultado vai ser muito bom, porque escrever poesia é a arte de pintar as palavras.

José Valgode