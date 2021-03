Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

O dia mundial da poesia é cada dia do ano

Cada dia minha imaginação dita o que vai no coração

É o sangue da poesia e nao existe nenhum engano

Escrevo e canto a poesia como uma canção.

Em cada dia é dia de poesia, haja é inspiração.

A poesia vem e olha no meu rosto triste

E clama levanta-te poeta a inspiração resiste

Ela é mais forte de qualquer passageira emoção.

O dia da poesia é desde Dezembro até Janeiro

Cada hora, cada minuto, sim o ano inteiro

Assim fico mais tranquilo e nao paro de escrever

Terminei este poema e agora o vou ler.

E cada dia amo a poesia e lhe dou um empurrão

E não me venham dizer que o dia mundial da poesia

É no dia 21 de Março, isso é uma blasfémia, oh! Não,

Por que de Dezembro a Janeiro eu escrevo cada dia!

José Valgode