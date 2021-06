Dia Mundial da Criança: proteger os adultos de amanhã

Dia 1 de Junho foi oficialmente definido em 1950 com o objetivo de lembrar ao mundo que precisamos proteger os futuros adultos de amanhã.

A natureza humana move-se pela competência e pela melhoria contínua e sempre foi assim que evoluímos como espécie. Tendo em conta de onde viemos e onde estamos, o mundo está hoje mais justo, mas enquanto precisarmos termos dias de sensibilização como o Dia da Criança, é porque o mundo ainda não é justo e precisamos continuar a proteger os direitos das crianças, a promover a melhoria das suas condições de vida, para se desenvolverem da melhor forma, com igualdade de oportunidades.

Só assim é que podem assumir depois as suas responsabilidades plenas, ficarem autónomas e independentes no futuro.

Não vamos deixar morrer a criança que todos temos e que atrofiamos com o peso da vida.

Não vamos deixar amargurar a vida de cada um.

Em vez disso, vamos amadurecer juntos para um mundo melhor que todos temos a responsabilidade de cuidar, por nós, por eles e por quem vai continuar por cá.

Vamos cuidar das crianças, protegendo os seus direitos, mas sempre ensinando-as a pescar.

Vamos dar as melhores condições possíveis com a realidade que temos, para que hoje seja sempre melhor que ontem.

Não se constrói a partir do que não se tem ou não se é. O futuro é construído a partir do que hoje temos, e do que hoje existe. É a partir do que é que tudo começa.

Só assim, com os pés no chão, sustentados na realidade e não na utopia, mas sempre sonhos inspiradores bem definidos, é que teremos um mundo mais justo, para que chegue o dia em que não precisamos mais ter dias de sensibilização assim, como o dia 1 de Junho – Dia da Criança.

Feliz Dia da Criança.

Ivandro Soares Monteiro, Prof Doutor

Psicólogo Clínico – Psicoterapeuta

Fundador & Director-Geral da EME SAÚDE