Hoje comemora-se o Dia Internacional da Língua Portuguesa, proclamado pela 40.ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, com responsabilidade no Ensino do Portugês no Estrangeiro, através do do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, manifesto muita satisfação por celebrarmos este dia com 142 atividades em 52 países.

A Língua Portuguesa é um orgulho partilhado por 260 milhões de pessoas em 5 continentes. Em 2050 serão quase 400 milhões de pessoas e em 2100 serão mais de 500 milhões, segundo estimativas das Nações Unidas. Atualmente, está entre as 5 línguas mais faladas no mundo e entre as 5 mais usadas pelos utilizadores da internet. Assume a liderança como a língua mais falada no hemisfério sul.

É uma herança cultural que nos une a uma diversidade de povos e que nos aproxima de tantas culturas. É uma língua portadora de valores, como os da amizade, da tolerância, da igualdade e da democracia. É, também, uma língua de negócios com um potencial económico enorme e uma margem de crescimento geradora de oportunidades. Mais significativa é a sua afirmação como língua de cultura, desde a música, passando pelo cinema e a televisão, pela literatura, pelo conhecimento, investigação, criatividade e inovação.

Celebremos a mais bela língua do mundo.

Paulo Cafôfo