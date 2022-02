Dia dos Namorados é uma festa para os criminosos cibernéticos

A Check Point Research (CPR), área de Threat Intelligence da Check Point® Software Technologies Ltd., fornecedor líder de soluções de cibersegurança a nível global, alerta para o aumento de atividade maliciosa relacionada com o Dia Dos Namorados.

Em janeiro, os investigadores assistiram ao aumento de 152% do número de novos domínios relacionados com a temática. Destes, 6% foram considerados maliciosos e 55% suspeitos.

A CPR apresenta, acima, a evolução do número de novos domínios registados por mês nos últimos três anos. Este ano, o aumento do número de novos domínios sobre esta temática alcançou os três dígitos de percentagem, à semelhança do que aconteceu em 2021 e 2020.

“Os cibercriminosos estão a ir atrás de compradores no Dia dos Namorados intensamente este ano. Observámos o aumento de 152% do número de registos de domínios relacionados com o Dia dos Namorados em janeiro, com uma quantidade significativa dos mesmos a ser considerada maliciosa ou suspeita. Como sempre, os cibercriminosos procuram tirar proveito da oportunidade. O seu objetivo é incitar os compradores a fazer compras nos seus sites, mas é apenas um esquema para roubar informação pessoal, o que pode levar a diversos problemas para as vítimas. Fraudes de cartão de crédito e roubo de identidade são potenciais exemplos do que os cibercriminosos são capazes de fazer no Dia dos Namorados,” começa por dizer Omer Dembinsky, Data Group Manager at Check Point Software. “Para evitar esta armadilha, eu recomendo que os consumidores tenham especial atenção aos e-mails de reconfiguração de passwords, desconfiem de propostas que parecem demasiado boas para ser verdade e que fiquem atentos a erros de escrita e gramaticais. Qualquer uma destas ou uma combinação destas é um sinal de alerta, e deve relembrar-nos da possibilidade de estarmos perante uma tentativa de ataque de phishing,” termina o responsável.

Dicas de segurança para o Dia dos Namorados:

Suspeite sempre dos e-mails de reconfiguração de palavras-passe: Ao enviar um e-mail falso de redefinição de password que redireciona o utilizador para um site de phishing, os atacantes conseguem obter as suas credenciais de conta. Caso receba um e-mail não solicitado deste tipo, visite o website diretamente sem clicar nos links anexados e altere a palavra-passe diretamente.

Ao enviar um e-mail falso de redefinição de password que redireciona o utilizador para um site de phishing, os atacantes conseguem obter as suas credenciais de conta. Caso receba um e-mail não solicitado deste tipo, visite o website diretamente sem clicar nos links anexados e altere a palavra-passe diretamente. Nunca partilhe as suas credenciais : O roubo de credenciais é um objetivo global dos ciberataques. Muitas pessoas reutilizam o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para diversas contas, por isso, é provável que roubar as credenciais de uma só conta dê acesso a um grande número de contas do utilizador.

: O roubo de credenciais é um objetivo global dos ciberataques. Muitas pessoas reutilizam o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para diversas contas, por isso, é provável que roubar as credenciais de uma só conta dê acesso a um grande número de contas do utilizador. Atenção às propostas que parecem ser boas demais : Porque normalmente são mesmo boas demais e não são verdade… Um desconto de 80% num novo iPhone ou num item de joalharia é normalmente pouco confiável ou seguro a nível de oportunidade de compra.

: Porque normalmente são mesmo boas demais e não são verdade… Um desconto de 80% num novo iPhone ou num item de joalharia é normalmente pouco confiável ou seguro a nível de oportunidade de compra. Verifique SEMPRE que o que está a encomendar online é de uma fonte autêntica: Não clique em links promocionais que lhe chegam via e-mail. Em vez disso, pesquise no Google a loja e clique no link que o Google oferece.

Não clique em links promocionais que lhe chegam via e-mail. Em vez disso, pesquise no Google a loja e clique no link que o Google oferece. Procure por erros gramaticais ou de ortografia: São outro potencial indício de um e-mail de phishing. Normalmente, as empresas legítimas utilizam verificações de ortografia, pelo que estas gralhas devem levantar suspeitas sobre a veracidade da fonte.

E feliz Dia dos Namorados!