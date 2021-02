Dia dos Namorados: conheça as prendas favoritas dos portugueses

Ainda que as hipóteses de presente para o Dia dos Namorados sejam diversificadas, algumas parecem integrar as preferências do povo luso. Conheça as prendas mais comuns que os portugueses oferecem à sua cara-metade.

A tradição do dia de São Valentim ou, como também é conhecido, Dia dos Namorados, faz com que muitos portugueses se rendam ao romantismo que tão bem carateriza a essência e tradição lusas, oferecendo presentes às suas caras-metade.

Mesmo num ano onde a dinâmica se alterou, devido ao confinamento, os hábitos de consumo relativos à celebração do romance mantiveram-se e muitos casais trocaram os habituais presentes de celebração do seu relacionamento e do seu amor.

Embora exista uma grande diversidade de opções, quando se trata de celebrar a união, os portugueses parecem ter algumas preferências no momento de selecionar os presentes que querem oferecer aos seus companheiros e companheiras.

Venha conhecer as prendas favoritas dos portugueses para oferecer no dia de São Valentim:

1. Flores

Ainda que seja um presente expectável, a oferta de flores continua a ser uma das escolhas mais recorrentes entre os portugueses.

Tratando-se de uma escolha clássica, as flores são também uma forma intemporal de expressar sentimentos, através da beleza diversificada e vibrante das cores naturais. A originalidade variou, depois, na escolha das flores, no tamanho dos ramos e nos bilhetes criativos que as acompanhavam.

Neste Dia dos Namorados, por isso, as floristas estiveram focadas em corresponder aos inúmeros pedidos realizados pelos portugueses, tendo predominado o envio de arranjos com entrega no domicílio.

2. Perfumes

Uma oferta que é muito procurada quer por homens como por mulheres são os perfumes e, por isso, foi possível verificar que, quer perfumes femininos como perfumes homem tiveram uma procura efetiva ao longo deste mês de Fevereiro.

A escolha de um perfume não é uma escolha simplesmente porque o perfume, por essência, revela o luxo e representa a paixão, mas também porque, de facto, esta é uma opção que permite uma escolha personalizada, que considere a personalidade e o gosto específico de quem vai recebê-lo.

Entre os aromas que integraram a escolha deste Dia dos Namorados, estiveram alguns aromas clássicos e icónicos. A Eau de Toilette Montblanc Legend, perfume carismático e envolvente, foi uma das escolhas preferenciais para oferecer aos companheiros.

3. Chocolates

Outro clássico que permanece entre as escolhas dos mais românticos é o chocolate que, em 2020, continuou a ser uma das ofertas preferidas dos portugueses.

Nas redes sociais foi possível verificar que este tipo de artigo mereceu a atenção dos românticos lusitanos, havendo até quem optasse por telegramas comestíveis, criados em tabletes de chocolate personalizadas.

Ainda que seja uma escolha regular e bastante evidente, o chocolate continua a ser uma das formas que os portugueses mais escolhem para adoçar o dia de São Valentim.

Como vimos, para os portugueses, as flores, os perfumes e os chocolates ainda integram as principais ofertas deste tipo de data romântica e festiva. Alternativas criativas e experiências (e que também podem integrar este leque de produtos) têm também sido mais comuns em Portugal.