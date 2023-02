Dia dos Namorados: 10% dos sites especializados são perigosos

Cerca de 1 em cada 10 novos domínios que contêm as palavras “amor” ou “Valentine” são considerados potencialmente perigosos e de risco desde o início de fevereiro de 2023, segundo a Check Point Research (CPR).

Adicionalmente, desde o início de fevereiro, foi encontrado 1 em cada 1000 e-mails relacionados com o Dia dos Namorados, como maliciosos ou suspeitos. A CPR recomenda aos compradores online que estejam alerta e oferece recomendações para fazer compras em segurança durante este período de amor do Dia dos Namorados.

Fevereiro marca a época do Dia dos Namorados, e os comerciantes oferecem rosas vermelhas, chocolates, e uma variedade de corações em todas as cores e formas, decoram as lojas e páginas web variadas a nível mundial. É de facto, uma época festiva.

Mas tais ocasiões também parecem ser uma oportunidade para cibercriminosos que insistem em participar ativamente e estragar o ambiente para muitos amantes online por aí.

No Relatório de Segurança Cibernética de 2023 da CPR, notou-se que a proporção de ataques por correio eletrónico durante 2022 aumentou, atingindo um recorde espantoso de 86% de todos os ataques baseados em ficheiros in-the-wild. Os dados mostram um aumento na utilização de vários tipos de formatos de ficheiros de arquivo, à medida que os agentes de ameaças tentam esconder cargas úteis maliciosas.

Em Janeiro, foi registado um total de 12.441 novos domínios contendo os termos “Amor” ou “Valentine” no seu nome. Isto representa um aumento de 54% em comparação com a média dos três meses anteriores, significativamente superior ao aumento global de novos domínios neste período, que foi de 36%.

A tendência continuou em Fevereiro onde, só na primeira semana, foram registados mais de 2900 novos domínios deste tipo. Destes novos domínios recentes, aproximadamente 1 em cada 10 foi considerado potencialmente arriscado, com base no conteúdo suspeito incluído ou no URL ligeiramente diferente inserido.

No mês passado, as páginas web contendo “Love” ou “Valentine” (independentemente de quando foram criadas), que foram efetivamente acedidas ou recebidas como links, tinham o dobro da probabilidade de serem consideradas maliciosas do que a média geral.