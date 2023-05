Dia do cinema do norte de Portugal em Cannes

A produção cinematográfica do norte de Portugal esteve, esta quinta-feira, em destaque com a estreia, no Théâtre Croisette, das três curtas metragens produzidas no âmbito da iniciativa La Factory des Cinéastes, da Quinzena dos Cineastas.

“Espinho”, de André Guiomar e Mya Kaplan (Israel), “Maria”, de Mário Macedo e Dornaz Hajiha (Irão) e “As Gaivotas Cortam o Céu”, de Mariana Bártolo e Guillermo Garcia Lopez (Espanha).

Este programa resultou do trabalho conjunto da produtora Bando à Parte com a francesa DW Production e juntou três pares recém-formados constituídos por um realizador do Norte de Portugal e um realizador internacional.