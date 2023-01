Dia de Reis pôs em ação meio milhão de jovens alemães

A tradição dos “Cantores da Estrela” (Sternsinger) faz parte do património cultural imaterial da Alemanha e mantém viva a rica simbologia dos Reis magos

Na época natalícia até à Festa da Epifania, 6 de janeiro, mais de 500.000 crianças e jovens (acólitos católicos) vestidos à maneira dos Três Reis Magos vão de casa em casa com uma estrela na mão e cantam uma música ou recitam um poema, à porta das casas e dizem “Deus abençoe esta casa” (em latim „Christus Mansionem Benedicat”). Com um giz abençoado escrevem na porta da entrada ou na sua moldura a tradicional bênção “C+M+B” (abreviatura do latim que também recorda os reis magos “Caspar, Melchior et Baltassar”) a que acrescentam o ano; assim é natural ver-se em muitas casas alemãs a inscrição 20C+M+B23…

A tradição alemã é muito oportuna e rica. As crianças são mensageiras da bênção de Deus sendo ao mesmo tempo expressão de uma consciência social e comunitária; elas recolhem, em contrapartida dádivas para crianças mais necessitadas no mundo; com o produto da colecta são financiados 1.300 projetos de ajuda a crianças em todo o mundo!…

Em 2022, apesar das restrições Corona, os „Cantores da Estrela” arrecadaram mais de 38,56 milhões de euros em donativos. Em 2005 tinham recolhido 47 milhões de euros…

Os três magos são vistos como símbolos dos povos do mundo e a tradição é ancorada na menção dos sábios ou astrólogos em Mateus 2:1. Já no século VIII segundo o venerável Bede os três reis simbolizavam os três continentes então conhecidos (Ásia, Europa e África).

Esta é uma tradição rica digna de ser propagada pelos párocos também em Portugal porque fala ao coração e é uma oportunidade para também os jovens, a seu modo, levarem a mensagem cristã aos lares… Tais tradições são expressão de riqueza cultural e um meio moderno de se fomentar o convívio fraterno…

Em 2015, esta tradição foi incluída na lista de património cultural imaterial da Alemanha.

Em Portugal é tradição grupos de pessoas juntarem-se e cantarm músicas pelas ruas anunciando o nascimento de Jesus e desejando um feliz ano novo.

No céu estrelado uma estrela mais forte brilhava para todos, para todos ela cintilava no céu de Belém…

António Justo