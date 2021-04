Dia da Língua Portuguesa comemorado em mais de 40 países

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se comemora em 05 de maio, vai ser assinalado em 44 países com mais de 150 atividades.

Com um programa que inclui conferências, colóquios, concertos, concursos literários e de poesia e iniciativas académicas, o segundo Dia Mundial da Língua Portuguesa vai decorrer em formato misto presencial e virtual e irá também refletir sobre a pandemia.

Em Lisboa, será realizada uma sessão oficial em 05 de maio.

O programa das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa foi apresentado hoje, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e dos secretários de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e adjunto e da Educação, João Costa.

O programa de comemorações desta efeméride conta com iniciativas promovidas pelas áreas dos Negócios Estrangeiros, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação, em Portugal.

Durante a conferência de imprensa, Augusto Santos Silva, explicou que as comemorações abrangem as dimensões da investigação, geográfica, de tradução para outros idiomas, da ligação a outras artes e de mobilização das populações, aquela que considerou a “mais importante”.

Neste contexto, destacou a realização, em Angola, do concurso #escreveumpoemacamoes, que desafia as pessoas a escreverem ou declamarem um poema em língua portuguesa divulgando-o nas redes sociais, e de um concurso literário, em Moçambique, que desafia os estudantes a escreverem histórias sobre a pandemia.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou, em 2019, 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, na sequência da proposta de todos os países lusófonos, apoiada por mais 24 Estados, incluindo países como a Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai.