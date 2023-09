Dia da Defesa Nacional no Luxemburgo já tem data marcada

As instalações do Instituto Camões, no Luxemburgo, vão acolher, a 12 de novembro, o Dia da Defesa Nacional das Comunidades. O evento destina-se a jovens portugueses nascidos entre 2003 e 2005 que, com esta participação, ficam com o seu dever militar regularizado.

O Dia da Defesa Nacional (DDN), instituído desde 2004, é um dever militar que visa sensibilizar os jovens para a temática da Defesa Nacional e divulgar o papel das missões das Forças Armadas Portuguesas.

Criado em 2016, o DDN Comunidades tem como objetivo proporcionar aos jovens portugueses residentes cá fora a oportunidade de estreitar laços com o país de origem, bem como regularizar a sua situação militar de forma imediata.

O Dia da Defesa Nacional no Luxemburgo terá lugar no Instituto Camões e destina-se aos jovens nascidos entre 2003 e 2005.

Para mais informações e inscrição (obrigatória), consulte esta ligação.