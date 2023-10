Dia 5 de outubro fazem anos duas rádios portuguesas das comunidades

A Rádio Alfa, de Paris, e a Rádio Latina, no Luxemburgo, celebram neste dia 5 de outubro os seus aniversários.

Para a rádio francesa são 36 anos de emissões. A rádio portuguesa de Paris começou às 14 horas de dia 5 de outubro de 1987, pela voz do poeta Rogério do Carmo, com a seguinte frase: “Está a ouvir a Rádio Alfa, a rádio portuguesa de todos os portugueses da região de Paris”.

Atualmente a Rádio Alfa é dirigida por Fernand Lopes e emite em língua francesa e portuguesa.

No Luxemburgo, a Rádio Latina surgiu há 31 anos na continuação do projeto de uma emissora de rádio pirata que agrupou várias associações – não só portuguesas, mas também espanhola, italianas, iranias, etc. – para apresentar um projeto radiofónico no sentido de obter uma frequência “legal”.

Das quatro frequências nacionais, colocadas a concurso pelo governo do Luxemburgo, a Latina obteve uma, sendo assim a primeira rádio oficial dedicado sobretudo à língua portuguesa. Se nessa época a Latina era detida por associações e empresários portugueses, foi depois comprada por um grupo de ‘media’ luxemburguês que entretanto foi adquirido pelo colosso da comunicação social belga, o grupo Mediahuis.