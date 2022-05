A Liga das Nações está aí e os campeões em título vão começar por defrontar no Estádio Benito Villamarín, no dia 2 de junho, a Espanha, e no dia 12 de junho, no Stade de Genève, Portugal mede forças com a Suíça.

