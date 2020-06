Dia 10 de junho Roberto Leal é homenageado em concerto

“Este tributo online é uma homenagem de um filho que morre de saudade do seu pai, mas acima de tudo é uma homenagem a alguém que deixou um legado maravilhoso e incrível para as próximas gerações”, diz Rodrigo leal, filo do artista em comunicado enviado ao BOM DIA.

O filho de Roberto Leal recorda que o pai acreditava que a música poderia mudar o mundo e contribuiu para que a música portuguesa fosse levada para todos os cantos do mundo. “É uma homenagem justa e sentida, um tributo a uma pessoa que é insubstituível e será sempre o maior cantor de música tradicional portuguesa de todos os tempos”, diz Rodrigo Leal.

No dia 10 de junho às 22 horas de Lisboa, no Facebook de Roberto Leal e no seu canal YouTube vai ter lugar um espetáculo em linha com os maiores sucessos do artista e a presença de muitos dos seus amigos.

Recorde-se que o cantor morreu em setembro de 2019.