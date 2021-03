DHL lucrou quase três mil milhões em 2020

A Deutsche Post DHL Group revelou um lucro de 2.979 milhões de euros em 2020, mais 13,6% do que em 2019, suportado no crescimento do comércio eletrónico, que aumentou devido à pandemia de covid-19.

A Deutsche Post DHL Group revelou hoje que teve um lucro de 2.979 milhões de euros em 2020, mais 13,6% do que em 2019, suportado no crescimento do comércio eletrónico, que aumentou devido à pandemia de covid-19.

A empresa de serviços postais e de logística afirmou ainda em comunicado que a faturação melhorou em 5,5% no ano fiscal de 2020, para 66.806 milhões de euros, e que o resultado operacional atingiu um recorde de 4.847 milhões de euros, tendo apresentado um crescimento homólogo de 17,4 %.

Ao apresentar os resultados do ano passado, o presidente executivo da Deutsche Post DHL, Frank Appel, disse que “este sucesso não caiu do céu, mas é o resultado de anos de trabalho árduo de toda a organização”.

A Deutsche Post DHL anunciou na segunda-feira que iniciou uma operação de recompra das suas ações no montante de até 1.000 milhões de euros e que propôs a distribuição de um dividendo relativo ao ano fiscal de 2020 .

A administração e o conselho fiscal do grupo empresarial vão propor na próxima assembleia-geral de acionistas, em 06 de maio deste ano, a distribuição de um dividendo de 1,35 euros por ação relativo a 2020, contra 1,15 euros no ano anterior.

“2020 foi um ano extraordinário para a Deutsche Post DHL. Os nossos serviços foram mais solicitados do que nunca. Não apenas alcançamos um resultado recorde, mas também criámos 20.000 empregos em todo o mundo”, salientou Appel.

A empresa está esperançada numa recuperação do mercado mundial e da atividade empresarial, pelo que reviu em alta as previsões para este ano.

A Deutsche Post DHL, que tem atualmente 570.000 trabalhadores a nível mundial, espera alcançar este ano um lucro operacional de mais de 5.600 milhões de euros e até 2023 estima que seja superior a 6.000 milhões de euros.

