Dezenas de obras lusófonas traduzidas para alemão na Feira de Leipzig

“O encontro inesperado do diverso” é o lema de Portugal como País Convidado da Feira do Livro de Leipzig 2022, que celebra a tradução para alemão de cerca de 50 novos títulos de autores lusófonos.

Na página oficial do Camões Berlim – Centro Cultural Português pode ler-se que são títulos de “autores portugueses e de outros países de expressão portuguesa” que vão ajudar a “descobrir novas e poderosas histórias” e “viver a diversidade das relações culturais como um elemento unificador”.

Entre eles contam-se “escritores de referência”, mas também “novos talentos” que vão marcar a próxima edição da feira, prevista para o mês de março.

Afonso Reis Cabral, Patrícia Portela, Ondjaki, José Luís Peixoto, Margarida Vale de Gato e Gonçalo M. Tavares, bem como Isabela Figueiredo e Dulce Maria Cardoso, e os vencedores do Prémio Camões Mia Couto e Germano de Almeida são os nomes apontados pelo Camões Berlim.

“Não só como diretor da feira, mas também como leitor, temos muita curiosidade por conhecer os autores de Portugal, e por saber mais sobre a literatura portuguesa, não só literatura feita em Portugal, mas em língua portuguesa, de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau”, revelava o diretor da feira, Oliver Zille, em maio de 2021, em declarações à agência Lusa.

Cada ano, na Alemanha, são lançados cerca de 80 mil novos títulos e, de acordo com Zille, a feira do livro de Leipzig tem o trabalho de os promover, principalmente as obras lançadas na primavera.

Em 2017, a entidade organizadora da Feira do Livro de Leipzig dirigiu um convite a Portugal para participar como País Convidado de Honra na edição de 2021, tendo, em 2018, sido assinalada a Declaração de Intenções relativa ao projeto “Portugal, País Convidado de Honra na Feira do Livro de Leipzig 2021”.

O evento, que estava marcado para os dias 27 a 30 de maio de 2021 teve de ser adiado para 2022 devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a página oficial da FIL de Leipzig, a segunda maior feira do livro da Alemanha, e uma das mais importantes da Europa, deverá realizar-se conforme os moldes previstos de dia 17 a 20 de março de 2022.

#portugalpositivo