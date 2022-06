Dez reflexões no âmbito do 10 de Junho: voto eletrónico e eleições do CCP

Quando em França, o voto eletrónico volta a ser reutilizado este mês para as legislativas daquele país, em Portugal, recua-se com testes.

Constituem um enorme passo atrás as declarações do novo SECP Paulo Cafôfo em recuar com o teste piloto de voto electrónico para as eleições do CCP.

Estava tudo pronto. A proposta de revisão da Lei do CCP estava pronta e as eleições podiam avançar para o início deste ano de 2022 (também já tinham sido anunciadas para 2021 como o mesmo teste piloto).

As Conselheiras e os Conselheiros, que tinham feito uma proposta formal para se avançar com eleições para o fim de 2020, aceitaram esperar tendo em conta a importância da proposta extraordinária feita pela anterior SECP de se avançar com o teste piloto de voto eletrónico. Finalmente! Após décadas de reivindicações, um enorme avanço ia ser assumido neste tema tão caro às Comunidades… Mas não. Pouco importa que os membros do CCP tenham aceitado aguardar quase dois anos para se avançar com uma medida que poderia consideravelmente fomentar a participação cívica em eleições nacionais. Pouco importam todos os anúncios feitos que tanta esperança alimentaram.

Dois anos de espera para nada. Um enorme passo atrás.

Pedro Rupio