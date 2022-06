Dez reflexões no âmbito do 10 de Junho: renovação online do cartão do cidadão

Existe hoje uma alternativa ainda pouco conhecida para renovar on-line um cartão de cidadão no estrangeiro: o site www.eportugal.gov.pt.

Entre outros serviços, também poderá: alterar a morada no cartão de cidadão, pedir o certificado de registo criminal, consultar a caderneta predial, consultar e pagar o IMI, requerer a pensão de velhice, revalidar a carta de condução ou ainda fazer um registo de nascimento.

Por experiência própria, posso confirmar que a renovação do CC consegue-se rapidamente (duas semanas no meu caso). Sabendo que muitos cidadãos dificilmente conseguem ou nem sequer conseguem marcação num Consulado, continuo sem perceber porquê é que as nossas autoridades não promovem mais esta excelente ferramenta.

Pedro Rupio