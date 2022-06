Dez reflexões no âmbito do 10 de Junho: o potencial económico das comunidades

– 7.450.000.000 de euros (7,5 mil milhões!): contributo anual da Diáspora por via do setor do turismo,

– 3.600.000.000 de euros: contributo anual da Diáspora por via das remessas,

– 100.000.000 de euros: contributo anual MÍNIMO da Diáspora por via do setor agro-alimentar (não existem muitos dados sobre o tema).E por aí adiante como dados referentes aos emolumentos consulares ou o envolvimento dos “investidores da Diáspora”.Muitos milhões e até bilhões.

Algum trabalho já foi feito nos últimos anos para desenvolver o potencial que representa a Diáspora para a economia nacional mas na minha opinião, só vimos a ponta do icebergue até agora. E falo em opinião porque na realidade, ainda são poucos os dados e os indicadores existentes relativamente a esse potencial. Os estudos científicos são quase inexistentes, não existem dados sobre o contributo tributário das Comunidades Portuguesas relativamente aos impostos sobre o rendimento (nomeadamente a tributação das mais-valias imobiliárias), impostos sobre o património (IMI, IMT, IS,..), tributação automóvel, etc.

Também sabe-se pouco sobre o contributo da Diáspora nos setores financeiro e imobiliário que, de certeza, não será pouca coisa.

O próprio Instituto Nacional de Estatística tem tido a tendência em produzir relatórios que negam o contributo económico dos emigrantes como se pode constatar num artigo do Público intitulado: “Dormidas de estrangeiros superam as de nacionais pela primeira vez após início da pandemia”. Aqui, o INE só falou em “não-residentes”, esquecendo que os não-residentes tanto podem ser estrangeiros como podem ser emigrantes.

Enfim, eis um tema de enorme importância que ainda só foi timidamente explorado. Faz falta desenvolver dados e estudos sobre a matéria para melhor explorar o potencial económico das Comunidades Portuguesas.

Pedro Rupio