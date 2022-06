Dez passos para ser um super consultor

Partilho de seguida, algumas ideias retiradas do livro autobiográfico do cirurgião Eduardo Barroso, que me pareceram basilares para quem quer ser bem-sucedido no papel de CONSULTOR, em especial os que lidam com Clientes em fase de grande desconforto e insatisfação.

A relação Consultor-Cliente é fundamental para o sucesso das assessorias. Saber falar, ouvir e compreender os Clientes é muitas vezes tão importante como todo o know-how acumulado que possamos oferecer ao Cliente.

A vida profissional não é feita só de sucessos e é nos momentos difíceis, em que as coisas não correm bem, que é mais necessário continuar a manter uma relação correta com os Clientes. Os sucessos esquecem-se depressa, dado que constituem a maioria das situações vividas. Faz parte da nossa vida profissional sabermos lidar com os insucessos e andarmos para a frente.

Tudo impecavelmente bem feito pode, de vez em quando, conduzir ao fracasso, por acontecimentos imprevisíveis. Às vezes, um caso bem difícil e com muito pouco sucesso previsível à partida torna-se um êxito fenomenal. A maioria dos Consultores passa facilmente de bestial a besta. Mas é preciso compreender os Clientes quando as suas expectativas são goradas. Alguém tem de ser vítima das suas frustrações. Mas na hora de grande desilusão há que aguentar e ter as costas largas.

Os Consultores têm de ser otimistas, mesmo quando enfrentam Clientes que apresentam problemas deveras complicados, fruto de muitas más decisões e contratempos que tiveram ao longo dos anos.

A importância da aprendizagem e do treino-continuo ao longo da vida: em quase todas as profissões a experiência adquire-se com os anos de prática bem-sucedida. Especialização em áreas inovadoras e com uma boa procura latente dessas expertises.

Tal como o piloto de linha aérea é tanto mais experiente quanto melhor tiver aprendido e quanto mais horas de voo for acumulando, também o Consultor só pode ser competente se tiver um bom período de treino e puder praticar com frequência.

Convívio regular com profissionais que estão na vanguarda do conhecimento nas suas áreas de especialização, nomeadamente através da participação regular em conferencias da especialidade em Portugal e no Estrangeiro.

Pensamentos positivos: há que ter em conta a importância da componente psíquica, quer na manutenção de uma vida saudável, quer na sua contribuição para se ultrapassarem problemas de toda a espécie (falta de emprego, grande insatisfação profissional, doenças …). É preciso fazer com que o Cliente acredite que vai recuperar e voltar a ter sucesso. «Conforta o Cliente sofredor com a promessa de cura, mesmo quando estiveres em dúvida, pois auxiliarás assim os seus poderes naturais». Esta é a filosofia que deve guiar qualquer Consultor.

Procurar “mestres”/ chefias diretas que “guiem”, deem a formação a onjob adequada e oportunidades para executar tarefas com crescente autonomia e complexidade.

Um jogador de futebol de 1º plano, tal como um grande jogador de basquete da NBA, necessitam, fora do tempo da competição, de regimes especiais de treino intensivo e bem orientado. Ninguém acreditará que as altas taxas de rentabilidade que apresentam, a qualidade do jogo que praticam, apareçam como que por geração espontânea na altura dos jogos. Tudo é fruto de um trabalho intenso, da repetição exaustiva, da simulação das situações que posteriormente vão encontrar na competição. Sem muito profissionalismo dentro e fora da competição, sem muito treino, sem muito sacrifício, não é possível atingir a bitola dos fora de série que depois nos deliciam com as suas prestações. O que é válido para os desportistas de alta competição também é válido para a Consultoria.

Para vencer e destacar-se como Consultor há que seguir estes 10 passos, ter ambição, gosto e dedicação pela atividade exercida, e determinação e resiliência para a superação dos contratempos.

Boa sorte!

