Dez feridos e 50 detidos no final do Benfica-Dínamo

Vários adeptos envolveram-se em confrontos com a Polícia de Segurança Pública, esta quarta-feira ao início da noite, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, que resultaram em três pessoas feridas ainda antes do jogo começar.

Os incidentes terão começado num parque de estacionamento junto ao estádio, tendo-se depois alastrado até à rua. A subcomissária da PSP responsável pela comunicação confirmou a existência de três feridos, avançando que ninguém terá sido detido.

Contudo, no final do jogo, adeptos do Dínamo Kiev envolveram-se em confrontos com a polícia e adeptos do Benfica. Segundo informações das televisões no local, foram detidas pelo menos 50 pessoas.

Segundo o site de “Holigans”, Gruppa, os confrontos terão sido entre adeptos do Kiev e a claque benfiquista No Name Boys.

O Benfica bateu os ucranianos do Dínamo Kiev, em jogo da sexta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.