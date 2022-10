Dez em dez. Ninguém para o Dudelange de Fangueiro

O Dudelange, do treinador português Carlos Fangueiro, esmagou este fim de semana, por sete bolas a zero, o Mondorf-les-Bains, conquistando assim a décima vitória consecutiva no campeonato luxemburuguês.

Para encontrar um resultado menos positivo no percurso dos atuais campeões do grão-ducado temos que recuar a 25 de agosto, dia de empate com o Lech Poznan na Liga Conferência. Desde essa data, os homens de Fangueiro disputaram e venceram sete partidas.

Derrotas esta época foram apenas três, todas elas para as competições europeias.

O F91 Dudelange perdeu com o Pyunik, para a Liga dos Campeões, e com Mälmo e Lech Poznan para a Liga Conferência.

No campeonato do Luxemburgo, iniciado a 8 de agosto, o líder tem já 30 pontos, 36 golos marcados e apenas 8 sofridos.

Segue-se de perto o Swift Hesperange, que apenas escorregou num encontro ao conceder um empate.

