Deviam ter chegado sábado a Lisboa mas ainda não saíram de São Tomé

Um voo de São Tomé que devia ter partido no sábado às 07h40 com destino a Lisboa só deverá regressar à capital portuguesa esta segunda ao final do dia, depois de “sucessivos adiamentos sem explicação”, denunciam os passageiros.

O voo da STP Airways de São Tomé para Lisboa foi adiado desde sábado, deixando dezenas de passageiros em terra, entre eles um grupo de 12 passageiros organizado por Rui Batista, que explicou à Lusa que há poucas explicações e muitas frustrações entre os passageiros, alguns deles com voos de ligação entretanto perdidos.

“Já à partida de Lisboa para São Tomé, o voo foi adiado três dias sucessivamente sem explicações, e agora no sábado, quando devíamos regressar, foi novamente adiado, primiero para domingo, e agora para hoje às 19h40”, disse Rui Batista, acrescentando que o transporte acabou por ser feito “num avião búlgaro, com escala em Bissau e com duração de nove horas” e avisando que os passageiros estão a perder a ligações e estão incapacitados de programar a sua vida devido à falta de certeza sobre o voo de regresso a Lisboa.

Contactada pela Lusa, fonte do gabinete de Lisboa da STP Airways disse que o voo “foi adiado por motivos operacionais e deverá partir de São Tomé hoje às 19h40, chegando a Lisboa à 01:00 ou 02:00 da manhã, tendo sido atrasado no sábado devido à chegada tardia a Lisboa”.

Questionada sobre a razão de o voo de sábado de manhã ter sido sucessivamente adiado, primeiro para domingo, e depois para segunda-feira ao final do dia, a mesma fonte disse que se tratava de “motivos operacionais”, sem apontar exatamente quais.

“Já houve uma passageira de Macau que teve de comprar outro bilhete, fomos alojados num hotel e é a própria receção que dá as informações sobre os cancelamentos, porque ninguém da companhia atende o telefone nem responde aos emails; ao fim de semana os escritórios estão fechados e o único contacto que tivemos foi um email oficial da STP Airways, que recebi à meia noite de sábado, a dizer que o voo tinha sido adiado para domingo às 9h da manhã, mas desde aí nunca mais foi possível o contacto”, explicou Rui Batista.

“A nossa única dúvida agora é se o processo que vamos colocar em tribunal é feito separadamente ou em conjunto, porque isto é inadmissível; para além de tudo o que já se passou, vamos, supostamente, chegar a Lisboa às 02:00 da manhã de terça-feira, sendo que o primeiro voo para o Porto, para onde segue parte do grupo, é às 07:00 da manhã, o que significa que das 2 às 7 da manhã estaremos presos no aeroporto, sem possibilidade de encontrar transporte para casa”, acrescentou.

Questionado sobre o apoio que a companhia aérea vai dar a estes passageiros, a responsável no escritório em Lisboa respondeu: “Terá de perguntar aos colegas em São Tomé, porque o voo é originário de lá”, não dando mais explicações sobre o apoio que a companhia poderia prestar à chegada a Lisboa.

Já na partida de Lisboa para São Tomé, o voo 8F507 da STP Airlines, que devia ter saído às 00:05 de sábado, dia 11, apenas partiu na segunda-feira, dia 13, às 21 horas locais, o que foi conhecido pelos passageiros quando alguns já se encontravam no aeroporto de Lisboa, na sexta-feira à noite, relatou então à Lusa um membro de um grupo de cerca de 10 pessoas que devia ter viajado nesse dia.

Às 12h50 de hoje, o voo de Lisboa para São Tomé estava em fase de Última Chamada, segundo a gestora do aeroporto de Lisboa.