Dever chama marido de Cuca Roseta para Inglaterra

A fadista portuguesa Cuca Roseta partilhou no Instagram uma declaração de amor ao marido, João Lapa, que, após algumas semanas em quarentena em Portugal, teve de regressar ao trabalho como preparador físico do clube Wolverhampton, em Inglaterra.

Segundo o Impala News, desde que se casaram, em 2015, Cuca Roseta e João Lapa sempre mantiveram a relação à distância. O preparador físico trabalhava na Arábia Saudita e agora está no clube mais português de Inglaterra.

No texto partilhado nas redes sociais, Cuca Roseta demonstra a emoção de se despedir do marido, que regressa a terras de sua majestade. “Meu amor, que eu saiba sempre gerir a falta que me fazes. Parte-se-me o coração cada vez que vais, que eu te possa amar sempre e para sempre como sempre sonhei”, escreveu a fadista.

O casal tem uma filha em comum, Benedita, de quatro anos. A fadista é ainda mãe de Lopo, de 12. Cuca Roseta regressa também ao trabalho no Got Talent.