deus barricou-se num manicómio

e talvez de lá não saia mais

as bibliotecas todas do mundo

arderam num dilúvio

todas as nossas distâncias

são agora medidas em passos

na catedral que não existe mais

havia um vitral no qual

ao lado de vários profetas

a figura de um poeta olhando uma pomba

pena na mão folhas no chão chorava

chorava e apenas uma criança

parecia notar as suas lágrimas

no único continente que faltou descobrir

crescem figueiras que não morrem nunca

o firmamento tem agora outra latitude

longitude inexplicável

sem cordas a última viola

onde jazem os restos imortais do provir?

onde estás mãe onde estás?

nas minhas mãos a semente de um girassol

talvez haja ainda esperança

dm