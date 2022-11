Detidos por contrabando de tabaco no Aeroporto de Lisboa

Dois homens, de 29 e 37 anos, foram detidos em flagrante delito no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por contrabando qualificado de tabaco, ao tentar colocar em circulação mais de dois mil maços.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, adianta que “depois de detetar potenciais alvos, intercetou e procedeu à detenção em flagrante delito de dois homens, de 29 e 37 anos de idade, que, atuando em conjugação de esforços, procuraram colocar em circulação 2.310 maços de tabaco”.

De acordo com a autoridade, os suspeitos agiam de “forma organizada”, demonstrando ter “tarefas definidas” para transportar o produto do contrabando para ser introduzido no mercado em território nacional, sem o apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira, dispensando as formalidades de despacho e pagamento dos impostos devidos.

Os dois homens foram surpreendidos na entrada para o metropolitano, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, quando se preparavam para abandonar o local, de acordo com a PSP.

Durante a ação, a PSP apreendeu 2.310 maços de tabaco, com um valor de mercado de 11.550 euros, além de sete etiquetas de bagagem de porão, quatro malas de porão, três telemóveis e ainda 8.500 kwanzas (cerca de 16 mil euros) e 400 euros.