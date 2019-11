Detidos espanhóis que colocavam notas falsas em Portugal

A polícia espanhola deteve seis pessoas por falsificarem notas para serem colocadas a circular em Portugal e Espanha. As autoridades espanholas contaram com a cooperação da Europol para deter o grupo que operava a partir de Huelva.

Segundo avança a RTP a operação policial impediu que fossem colocados em circulação cerca de 250 mil euros em numerário falso. O grupo dedicava-se a falsificar notas de 10, 20 e 50 euros, que posteriormente colocava em circulação através de lojas e bares em Espanha e Portugal.

Durante a operação foram apreendidos duas armas, três impressoras, três computadores e imitações de hologramas para tornar as notas falsas o mais parecidas possível com as verdadeiras. Foram confiscados 8230 euros em notas contrafeitas, e as autoridades garantem que o material encontrado permitiria a criação de 250 mil euros em notas falsas.