Detido suspeito do homicídio de um emigrante português

Bruno Costa, de 39 anos, foi assassinado à facada em Stolberg. O crime aconteceu no sábado à noite, mas o corpo só foi descoberto em casa no domingo. Na terça-feira, dia 18 de outubro, é que foi detido um suspeito do homicídio.

“No domingo esteve cá a polícia, mas eu não conseguia falar. Estava em choque. Desde então não nos disseram mais nada, nem sei onde está o corpo do meu filho. O meu outro filho foi tentar falar com a polícia, mas disseram que não nos podiam dizer mais nada e que depois nos contactavam”, afirma, de acordo com o Correio da Manhã, Madalena Costa, de 61 anos, mãe da vítima.

Segundo avança a mesma fonte, o filho de Madalena já havia estado preso em Portugal por roubo e tráfico de droga, emigrando depois para a Alemanha para junto da mãe.

Até à data, com base nas declarações prestadas ao Correio da Manhã, a família diz só ter informações relacionadas com o caso através das notícias dos jornais locais.