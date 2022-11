Detido por tentar levar motas roubadas para Portugal

Um cidadão português foi esta semana detido pelas autoridades espanholas em Talavera la Real, província de Badajoz, por transportar na sua carrinha, que seguia em direção a Portugal, duas motas furtadas.

De acordo com a Guardia Civil, o homem, natural de Vila Verde, terá sido abordado na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária.

Após uma primeira investigação, as autoridades verificaram que ambos os motociclos tinham sido dados como roubados no início do presente mês de novembro em Marbella.

O JN avança que o suspeito foi entregue ao Tribunal de Instrução de Badajoz.