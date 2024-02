Detido na Terceira cheio de droga no estômago

Um passageiro de um voo transatlântico foi internado no Hospital da Terceira, nos Açores, devido a uma alegada intoxicação e depois detido pela Polícia Judiciária (PJ), por ter sido detetada droga no interior do seu organismo.

Em comunicado, a PJ explicou que o homem, de 36 anos, viajava na quarta-feira num voo com origem na Europa e destino nas Caraíbas quando o aparelho foi forçado a aterrar no aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, “devido a distúrbios provocados pelo suspeito”.

“Já em terra, o homem desenvolveu sintomas de intoxicação aguda, que levaram ao seu internamento no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, onde se veio a detetar que, afinal, os sintomas resultavam da existência de embalagens de droga no interior do seu organismo, nomeadamente resina e folhas de canábis”, indicou a PJ.

Após a alta hospitalar, o homem foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, ainda de acordo com a PJ.