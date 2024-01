Detido casal que se dedicava a roubar azeitona

A GNR anunciou esta semana que deteve um homem e uma mulher, de 54 e 55 anos, por furto de azeitona e apreendeu cerca de 180 quilos daquele fruto, no concelho de Campo Maior (Portalegre).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) referiu que os dois suspeitos foram detidos hoje, na sequência de uma denúncia sobre o furto de azeitona.

Os militares da Guarda deslocaram-se para o local e, quando chegaram, constataram que os suspeitos já tinham fugido.

“Tendo por base a descrição das características do veículo dos indivíduos, foram alocadas várias patrulhas para os localizar”, indicou a GNR.

No seguimento da ação, os suspeitos foram intercetados “nas imediações do local” onde ocorreu o furto, lê-se no comunicado.

Nesta operação, os militares da GNR apreenderam cerca de 180 quilos de azeitona, um veículo ligeiro de mercadorias e duas ferramentas utilizadas para a recolha deste fruto (ouriços).

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Elvas.

Esta é a quarta vez, este ano, que a GNR detém suspeitos por furto de azeitona no concelho alentejano de Campo Maior, tendo apreendido, no global, perto de 780 quilos daquele produto.

No comunicado de hoje, a GNR lembrou que “a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património”.