Detida em Lisboa por ter arma na mala de porão

Uma mulher de 25 anos foi detida no Aeroporto do General Humberto Delgado, em Lisboa, por levar na bagagem de porão uma pistola de calibre 9 mm.

A detenção, divulgada pela PSP esta sexta-feira, ocorreu no passado dia 9, após ter sido percetível no Raio-X uma mala suspeita de conter uma arma que não tinha sido declarada no balcão de check-in.

Chamada a PSP, verificou-se ser uma arma de alarme transformada em arma de fogo de 9 mm e um carregador, dissimulados no meio da roupa.

