Meu amor, como eu te detesto!

Sim, detesto-te!

Detesto-te porque és a minha alma gémea que eu nunca queria cruzar.

Detesto-te porque tu és sinónimo de liberdade infinita quando eu nem sei se a minha liberdade existe.

Detesto-te por seres maior do que o que tu pensas e que em mim saibas ver o meu verdadeiro tamanho.

Detesto-te porque és poeta e sabes navegar à vista pois eu deste lado só sei voar em dragões.

Detesto-te por divulgares a tua imagem quando para mim é apenas um desafio pessoal.

Detesto-te por teres conseguido ignorar o teu coração e eu o ter permitido.

Detesto-te porque és a minha enciclopédia e eu de mim pensar nada saber.

Detesto-te porque não querias o amor e acabaste por me desejar.

Detesto-te porque a distância te transforma e a mim me deixa igual.

Detesto-te porque não te tenho e queria ter a rotina contigo.

Detesto-te porque contigo sou mais eu e que tu comigo és mais tu,

esses dois seres sem tabus e que ainda não sabem os seus limites.

Detesto-te porque ao teu lado a palavra impossível desapareceu do meu dicionário.

Detesto-te por me matares todos os medos como por magia.

Detesto-te porque me vês linda

E eu me recusar à beleza

Detesto-te por seres como eu

E tudo ser tão simples no complicado

E mesmo assim sermos diferentes

E sermos indivíduos

Detesto-te porque ao ver-te soube que te queria para mim porque pensei: “Como não amar-te?”

E eu

Eu queria nunca mais amar

E eu aqui permaneço!

Detesto-te, meu amor, porque não posso detestar-te!

BV 18.11.2019

JLCAGWNGLFBVSO